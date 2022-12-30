В Лондоне рассказали о предложении Путина Блэру проложить газопровод в Британию

Президент России Владимир Путин в то время, когда у Москвы и Лондона были хорошие отношения, предлагал тогдашнему премьер-министру Великобритании Тони Блэру построить газопровод в Соединенное Королевство через Балтийское море. Об этом 30 декабря сообщила «Би-би-си», ссылаясь на данные рассекреченных архивных документов правительства начала 2000-х годов.

«Путин тогда тепло отзывался о близких связях Великобритании и России. По этим же причинам он даже предложил проект строительства газового трубопровода через Балтийское море для доставки [российского] газа в Великобританию», — отмечено в статье.

Как пишет британское СМИ, российский лидер гарантировал коллеге стабильные поставки газа по трубопроводу на десятилетия вперед. Это предложение даже обсуждалось в Москве на встрече между Путиным и Блэром в 2002 году, однако газопровод так и не был построен.

По мнению автора статьи, этому помешало присутствие в Великобритании российской разведки, которая работала на уровне времен холодной войны и до сих пор пытается размещать своих офицеров «для работы против британских интересов по всему миру».

17 декабря сообщалось, что Великобритания не будет заключать долгосрочные контракты о гарантированных поставках газа с зарубежными поставщиками, включая Катар, Норвегию и США. Такое решение принял новый премьер-министр страны Риши Сунак, таким образом отказавшись от планов своей предшественницы Лиз Трасс.

7 декабря сообщалось, что Лондон и Вашингтон заключили новое соглашение в области энергетической безопасности, чтобы снизить «глобальную зависимость» от России. Это зафиксировано в совместном заявлении премьер-министра Великобритании и президента США Джо Байдена.

До этого, 8 сентября, Трасс, будучи главой правительства, объявляла о выдаче 100 лицензий на добычу нефти и газа. По ее решению, добыча сланцевого газа с помощью фрекинга должна была возобновиться там, где это одобрят местные жители. До этого, 26 августа, Трасс сообщила, что энергетический кризис продлится больше полугода и потребует от правительства решительных мер.