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Чешский политик назвал Евросоюз неудачной копией СССР

Чешский политик Башта: Евросоюз, по иронии судьбы, стал неудачной копией СССР
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Фото: REUTERS/Yves Herman
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Депутат чешского парламента, кандидат в президенты Чехии (выборы в январе 2023 года) от партии «Свобода и прямая демократия» Ярослав Башта в день 100-летия со дня образования СССР указал, что ЕС пытается в настоящее время сконструировать подобие Советского Союз.

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Башта отметил в разговоре с «РИА Новости», что СССР представлял собой новый тип государства и новую общность. Этот проект, по замыслу его авторов, должен был привести страну к успехам. По мнению политика, своего наивысшего статуса Советский Союз смог добиться после победы над нацистской Германией и это событие стало решающим фактором в становлении биполярного мира.

Башта полагает, что системная ошибка советский власти заключалась в желании сохранить существовавшую структуру управления. Однако, по его словам, кадровые проблемы и коррупция подменили деловые качества кандидатов на руководящие посты в государстве.

«По иронии судьбы, нынешний ЕС — это во многом не что иное, как неудачная копия СССР. Европейский парламент <...> является прямым аналогом Верховного Совета СССР. Европейская комиссия <...> эквивалентна Политбюро ЦК КПСС, поскольку входящие в ее состав люди больше обеспокоены собственными заботами, к тому же набираются <...> из неудачливых политиков национального уровня», — добавил Башта.

Ранее в этот же день историк, публицист, доктор исторических наук Григорий Герасимов назвал главной предпосылкой к основанию СССР мощный сдвиг в общественном сознании после зарождения в России западных либеральных и социалистических идей.

30 декабря исполняется 100 лет со дня основания СССР. В 1922 году в этот день на I Всесоюзном съезде Советов представители РСФСР, Украинская и Белорусская Советские Социалистические Республики, а также Закавказская федерация подписали Декларацию об образовании СССР и Союзный договор.

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