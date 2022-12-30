Историк назвал главную предпосылку к появлению СССР

Историк, публицист, доктор исторических наук Григорий Герасимов назвал главной предпосылкой к основанию СССР мощный сдвиг в общественном сознании после зарождения в России западных либеральных и социалистических идей.

В беседе с Lenta.Ru в пятницу, 30 декабря, историк указал на множество подходов к пониманию того, как был образован СССР. По его словам, событие такого масштаба «сформировалось в недрах целой предшествующей эпохи».

Специалист объяснил, что распад царской России до недавнего времени объясняли нехваткой чего-то в экономике, однако 1913 год «был верхом достижений Российской империи», и вот страна «на пике своего развития неожиданно рушится».

«Эти два события — создание СССР и распад Российской империи — между собой связаны и взаимно обусловлены. В СССР жили люди из Российской империи — это те же люди, которые ее развалили и создали Советский Союз», — объяснил Герасимов.

По словам историка, критически важно понимать, что все стороны жизни людей на территории России до появления СССР определялись господствующим православным мировоззрением, согласно которому во главе стоял помазанник Божий — царь. Он должен был сохранять православную Россию и Отечество.

«Так и было, но, когда Петр I открыл окно в Европу, оттуда хлынули идеи, которые были «безбожными», секулярными. И таким образом в высших слоях общества на царя стали смотреть не как на помазанника Божьего, а как на обычного европейского монарха», — разъяснил Герасимов.

Секуляризация сознания охватила всё образованное общество к началу ХХ века. Тогда многие перестали верить в православные ценности и стали верить в либеральную и социалистическую западные идеи.

Так, по мнению специалиста, солдаты сумели взять власть: элиты тех лет придерживались идей одного порядка.

Герасимов добавил, что когда в 1917 году к Государственной Думе пришли солдаты и сказали брать власть, это не было случайностью, поскольку в течение 200 лет до этого либеральная оппозиция подтачивала устои царской власти. Тогда власть оказалась в руках Временного правительства, которое полностью было либеральным.

30 декабря исполняется 100 лет со дня основания СССР. В 1922 году в этот день на I Всесоюзном съезде Советов представители РСФСР, Украинская и Белорусская Советские Социалистические Республики, а также Закавказская федерация подписали Декларацию об образовании СССР и Союзный договор.

29 декабря ректор Московского педагогического университета, академик Российской академии образования, доктор исторических наук, профессор Алексей Лубков объяснил принцип определения границ советских республик. По его словам, они в значительной степени формировались таким образом, чтобы уравновесить национальные движения.