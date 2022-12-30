В Госдуме назвали важнейший из принятых в декабре законов

Закон о запрете услуг суррогатного материнства для иностранцев является одним из самых важных среди тех, что были приняты в декабре. Об этом 30 декабря заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Как объяснил спикер, принятая депутатами законодательная инициатива направлена «на предотвращение торговли детьми», а также защиту детей от ситуаций, «когда они попадают в однополые браки или становятся жертвами преступлений».

«Кроме того, закон защитит ребенка, который получит российское гражданство, даже если потенциальные родители или одинокая женщина утратили гражданство России на день государственной регистрации его рождения», — приводятся слова Володина на сайте Государственной думы.

19 декабря сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон о запрете услуг суррогатных матерей в РФ для иностранцев. Воспользоваться услугами суррогатных матерей в стране смогут только граждане РФ, состоящие в браке, или одинокие россиянки, которые не могут самостоятельно родить ребенка. Кроме того, запрет распространяется не только на иностранцев, но и на одиноких мужчин.

В мае зампред комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный объяснял в разговоре с «Известиями», что пробелы в законодательстве о суррогатном материнстве создают почву для преступлений. По его словам, случаи гибели и торговли детьми, рожденными суррогатными матерями для иностранцев, регулярно попадают в поле зрения правоохранителей.

Адвокат Игорь Трунов в беседе с «Известиями» отметил, что «запрет для иностранных граждан» вызывает много вопросов. По его словам, необходимо разъяснить, что будет, если иностранцы воспользовались услугой суррогатного материнства в России. Например, будет ли это административное или уголовное наказание.