Эксперты спрогнозировали курс рубля в январе

В 2023 году, вероятнее всего, волатильность рубля сохранится, рассказал «Известиям» партнер Capital Lab Евгений Шатов. Динамика национальной валюты зависит от многих факторов, уточнил он.

По его словам, один из факторов — динамика цен на нефть.

«В следующем году на фоне открытия Китая и роста спроса может возникнуть дефицит на рынке энергоносителей, и, как следствие, восстановление котировок нефти Urals. Это, в свою очередь, может привести к профициту счета текущих операций и окажет поддержку рублю», — объяснил он.

В то же время эксперт отметил, что при этом укрепление российской валюты может быть сдержано в случае возобновления работы бюджетного правила, даже несмотря на то что оно заработает в более мягком режиме.

Еще одним фактором в поддержку рубля может выступить наращивание доли валют дружественных стран в расчетах, добавил он.

«Таким образом, базовый сценарий предполагает диапазон курса 68–75 рублей за $1, но в случае ухудшения конъюнктуры существует риск падения до 80 рублей», — считает Шатов.

Главный макроэкономист УК «Ингосстрах-Инвестиции» Антон Прокудин рассказал, что причины того, что валютный курс доллара США по отношению к рублю «вышел из горизонтального коридора в декабре» были не временные, спекулятивные, а постоянные: рост импорта, снижение прежде всего газового экспорта из-за бурного снижения цен на газ в октябре.

«Снижение цен на нефть также негативно для российского внешнеторгового баланса, однако фактическое снижение экспортной выручки происходит с запаздыванием. Поэтому мы ожидаем дальнейшего ослабления рубля, а вовсе не возвращения курса назад к 60 рублям (за $1. — Ред.)», — сказал он.

Как объяснил экономист, январь — месяц низкой экономической активности, поэтому импорт в это время оказывается самым низким в году, однако все участники рынка заранее знают об этом, поэтому эффект от хорошего сальдо счета текущих операций будет смягчен повышенным оттоком капитала.

«Поэтому январь обычно не является месяцем ослабления рубля в России и рублю можно рассчитывать на передышку, но далее ослабление возобновится. Отсюда банальный вывод для инвесторов: время передышки на рынке — это время для докупки валюты для тех, кто почему-то не захотел ее покупать летом и осенью по 50–60 рублей за $1», — заключил Прокудин.

Финансовый эксперт маркетплейса «Финмир» Антон Кравцов так же напомнил, что декабрь 2022 года имел увеличенную волатильность и был «третьим растущем месяцем».

«Следовательно, рост евро к рублю должен быть от 74 рублей до 78 рублей, что и наблюдалось в течение декабря», — сказал он, уточнив, что цены выше 78 рублей за €1 будут использованы крупными игроками для продаж евро к рублю с последующим ослаблением евро на 12–15 рублей от максимумов.

По его мнению, курс евро к рублю в январе этого года будет варьироваться от 5 до 10 рублей, поэтому есть два сценария, которые дают сигнал на покупку евро к рублю или продажу. Так, если в этом месяце европейская валюта к рублю сразу начнет снижаться, то основным уровнем для покупок станет 62,5–63,5 рубля за €1. Если же после закрытия декабря евро к рублю без особого снижения продолжит рост к уровням 79,5 рубля, 81,5 рубля, 82,5 рубля и 84,5 рубля, то следует «продать евро, так как с большой долей вероятности будет в дальнейшем падение на 12–15 рублей от максимальных значений», объяснил Кравцов.

«Можно сделать вывод о том, что в данной ситуации покупка евро за рубли на уровнях 76 рублей оправдана только в том случае, если происходит трендовое движение наверх к обозначенным выше уровням, где нужно закрывать позицию. Но самым правильным решением будет дождаться ослабления европейской валюты на 12–15 рублей и только там делать покупки, поскольку очень большая вероятность что в 2023 году ниже 76 рублей за €1 мы точно увидим», — подчеркнул Кравцов.

В декабре прошлого года аналитики рассказали «Известиями», что курс около 70 рублей за $1 выступает равновесным для российской экономики.

Телеканал CBS 28 мая прошлого года назвал рубль самой устойчивой и эффективной валютой в мире в 2022-м.