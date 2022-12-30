Москва выразила надежду на скорые взаимные поездки граждан РФ и КНР

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала отмену Китаем ряда антиковидных ограничений, выразив надежду на возобновление масштабных обменов между народами России и Китая. Об этом сообщается в пятницу, 30 декабря, на сайте министерства.

Несколькими днями ранее Национальная комиссия здравоохранения Китая заявила, что для въезда в страну после возможной отмены карантина с 8 января 2023 года будет необходим только отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, сделанный за двое суток перед прибытием.

«Положительно оцениваем эти решения китайской стороны и выражаем надежду на постепенное возобновление масштабных обменов между народами наших стран», ― подчеркнула Захарова.

При этом она отметила, что в МИД РФ пока не располагают конкретной информацией о том, в какие сроки и в каком порядке Пекин планирует восстановить работу пассажирских направлений пунктов пропуска на границе с Россией.

27 декабря стало известно, что Россия и Китай прорабатывают план возобновления наземного пассажирского сообщения между государствами. Тогда уточнялось, что Пекин объявил о возобновлении допандемийного уровня работы пассажирского и грузового сообщения на пунктах пропуска.

Отмечалось, что в генконсульстве РФ исходят из того, что данный процесс станет поэтапным: в начале 2023 года отменяется карантин для въезжающих из-за границы; постепенно изменятся правила пребывания в КНР для водителей из РФ; будет открыто пассажирское сообщение, возможно, в начале в тестовом режиме на одном из российско-китайских погранпереходов.

В то же время на фоне отказа Китая от большинства серьезных ограничений по сдерживанию пандемии страну настиг новый всплеск заболеваемости коронавирусом. Эксперты прогнозируют, что к весне страну ждет катастрофический скачок заболеваемости и смертности от COVID-19.