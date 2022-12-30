Власти Тувы ввели запрет на продажу алкоголя на период новогодних праздников

В республике Тува с 31 декабря по 8 января введен запрет на продажу алкогольных напитков. Как сообщила 30 декабря пресс-служба правительства республики, такие меры введены для обеспечения общественного порядка и безопасности граждан в период новогодних и рождественских праздников.

Известно, что все районные администрации уже утвердили нормативные акты о введении запрета на продажу спиртного на своих территориях и приняли меры по контролю за его соблюдением.

В частности, в столице республике Кызыле в дни праздников сотрудники городской администрации совместно с полицейскими намерены проверять торговые точки, которые торгуют такими напитками.

«На территории Пий-Хемского района распоряжением администрации также установлен запрет на розничную продажу алкогольной продукции, в том числе пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи во всех торговых точках, кроме предприятий общественного питания», — сообщается в релизе.

29 декабря нарколог и главный врач Клиники доктора Исаева Даниил Петров предупредил о последствиях длительных новогодних застолий. Специалист отметил, что последствия бурной новогодней ночи и чрезмерного употребления алкоголя могут напоминать о себе еще месяц после праздника. В частности, у человека могут обостриться хронические заболевания и появиться неврологические и физиологические симптомы.

Тогда же опрос онлайн-сервиса доставки продуктов «СберМаркет» и исследовательского агентства «Русопрос» выявил любимые блюда россиян на новогоднем столе. Оказалось, что мужчины хотят видеть на праздничном столе мясо и винегрет, а женщины — бутерброды с икрой. Как показал опрос, россияне предпочитают сами готовить блюда для новогоднего стола, лишь 3% закажут всё готовое, и в половине случаев это будут роллы.