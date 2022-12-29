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Нарколог предупредил о последствиях новогодних застолий

Врач Петров рассказал о длительных последствиях злоупотребления алкоголем
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Фото: Global Look Press/Andy Dean
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Нарколог, главный врач Клиники доктора Исаева Даниил Петров предупредил о последствиях длительных новогодних застолий.

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В беседе с Lenta.Ru в четверг, 29 декабря, специалист отметил, что последствия слишком бурной новогодней ночи и чрезмерного употребления алкоголя могут напоминать о себе еще месяц после праздника.

По словам Петрова, помимо прочего, у человека могут обостриться хронические заболевания и появиться неврологические и физиологические симптомы.

Нарколог указал на то, что алкоголь вымывает из организма жидкость и другие полезные вещества: хлор, магний, калий. В этой связи важно насытить организм этими минералами до начала употребления алкогольных напитков, например, принять панангин и гептрал. После застолья также важно насытить организм необходимыми минералами и солевыми компонентами, которые задержат выведение жидкости и восполнят потерянные вещества.

Медик отметил, что алкогольная интоксикация сопровождается рядом физиологических и неврологических последствий. К неврологическим врач отнес несвязность речи, раздражительность, шаткость походки, нарушение памяти, а к физиологическим — нарушение дыхательной функции, повышение давления, судороги, тахикардию, полиорганную недостаточность и другие.

«Последствия от злоупотребления алкоголем могут сказываться на организме вплоть до 21 дня. Более того, алкоголь обостряет все хронические заболевания, а также может вызвать простудные заболевания в связи со снижением иммунитета», — заключил Петров.

Ранее 29 декабря опрос онлайн-сервиса доставки продуктов «СберМаркет» и исследовательского агентства «Русопрос» показал любимые блюда россиян на новогоднем столе. Выяснилось, что мужчины хотят видеть на праздничном столе мясо и винегрет, а женщины — бутерброды с икрой. Как показал опрос, россияне предпочитают сами готовить блюда для новогоднего стола, лишь 3% закажут всё готовое, и в половине случаев это будут роллы.

28 декабря врач-эндокринолог Наталья Лазуренко посоветовала исключить в новогоднюю ночь алкогольные коктейли. По словам специалиста, в алкогольных коктейлях содержится слишком много сахара, они повышают инсулин в крови и провоцируют ожирение. Отметила врач и вред для организма от крепкого алкоголя, поскольку он надолго остается в организме даже при наличии закусок, отмечает телеканал «360».

Также Лазуренко в беседе с телеканалом «Звезда» рассказала, что переедание в новогоднюю ночь может спровоцировать задержку жидкости, общее неприятное ощущение тяжести, метеоризм, вздутие, послабление стула. Увлекаясь блюдами с праздничного стола, можно вызвать развитие панкреатита. Она посоветовала соблюдать правило столовой ложки.

«Все, что поместилось с праздничного стола на нее, — пробуем новое блюдо по чуть-чуть, маленький кусочек. Попробовали, хорошо пошло, значит, можно дальше есть», — объяснила врач.

В тот же день врач-диетолог Татьяна Залетова рассказала, что пару бокалов белого сухого вина можно выпить в новогоднюю ночь, это будет относительно безопасно для здоровья человека. По ее словам, от коктейлей и газированных напитков лучше отказаться. Она добавила, что белое сухое вино максимально некалорийный алкоголь, кроме того, в нем содержится мало этилового спирта, что снижает нагрузку на печень, пишет НСН.

Эксперт отметила вред смешивания алкоголя со сладкими напитками, так как это усиливает его всасывание в кровь и человек быстрее пьянеет.

В тот же день нутрициолог Анна Пазинич посоветовала не голодать перед новогодним застольем. Специалист отметила, что также не стоит готовить «тазик оливье», чтобы доедать его еще 1 января. По ее словам, лучше уделить внимание качеству, а не количеству, пишет RT.

26 декабря главный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава РФ, академик РАН Оксана Драпкина призвала не переедать в новогоднюю ночь. По ее словам, так праздник пройдет без негативных последствий на следующий день. В Минздраве также посоветовали заправлять новогодние салаты оливковым маслом вместо майонеза, а также поставить на праздничной стол больше традиционных для этого времени года фруктов и овощей: яблок, апельсинов, мандаринов, пишет REGNUM.

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