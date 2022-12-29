Реклама
Прямой эфир
Мир
Рогов заявил о пяти ночных взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье
Армия
Российские танки Т-80БВ прибыли на запорожское направление
Общество
Суд приговорил члена банды «Северские» Воронина к 14 годам колонии строгого режима
Мир
В шести областях Украины одновременно объявили воздушную тревогу
Общество
После гибели животных и серии проверок Приморский океанариум сменил директора
Мир
На севере Косова и Метохии сербы начали разбирать баррикады
Общество
Метеоролог предсказал рекордно теплое 1 января в Москве и Петербурге
Экономика
Правительство РФ продлило действие льготной ипотеки и расширило условия семейной
Мир
Захарова назвала бредовой идеей и пиар-акцией США инициативу «мирного саммита»
Мир
WSJ сообщила о сокращении в декабре экспорта сырой нефти из РФ
Экономика
Силуанов указал на деформацию рынка из-за ограничений цен на нефть
Общество
Обыски прошли в регионах РФ в рамках дела в отношении экс-депутата Пономарева
Сюжет:

Россияне назвали любимые блюда на новогоднем столе

Опрос «СберМаркет»: мужчины хотят видеть на новогоднем столе винегрет, а женщины — бутерброды с икрой
0
Фото: ТАСС/Виталий Тимкив
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Почти 90% россиян планируют потратить на новогодний стол не более 10 тыс. рублей. При этом мужчины хотят видеть на праздничном столе мясо и винегрет, а женщины — бутерброды с икрой. Об этом свидетельствует опрос онлайн-сервиса доставки продуктов «СберМаркет» и исследовательского агентства «Русопрос». Результаты поступили в редакцию «Известий» в четверг, 29 декабря.

Новый год не мчится: на что россияне готовы потратиться в праздники
Почему почти половина граждан не планируют существенных расходов

Жителей страны также расспросили о подготовке к новогоднему застолью. Выяснилось, что в среднем у граждан на закупку продуктов к Новому году уходит не больше недели. Примерно четверть опрошенных планируют уложиться в один день, при этом только 1% планирует купить всё необходимое именно 31 декабря.

Как показал опрос, россияне предпочитают сами готовить блюда для новогоднего стола, лишь 3% закажут всё готовое, и в половине случаев это будут роллы. При этом большинство россиян (почти 90%) потратят на новогодний стол до 10 тыс. рублей. Остальные выделят на праздничное застолье больше 15 тыс. рублей.

Как правило, на Новый год жители страны готовят традиционные угощения. Так, лидерами среди домашних блюд остаются салат оливье и бутерброды с красной икрой. Однако нашлись и те, кто собирается сделать что-то нетипичное для этого праздника — осьминогов, лангустов и даже окрошку.

В то же время у большинства россиян на праздничном застолье будут фрукты и овощи, мясо, сыр и колбасы. Торты, пирожные и другие сладости поставят на стол 60% опрошенных. А наименее востребованными оказались готовые блюда и полуфабрикаты (23–24%).

При этом мужчины чаще предпочитают видеть на праздничном столе мясо и винегрет, а женщины — бутерброды с икрой. Среди любимых новогодних блюд старшего поколения — красная икра и холодец. А лидерами праздничных застолий у молодежи стали салаты с крабовыми палочками и «Цезарь».

Помимо традиционных алкогольных напитков, игристого вина и шампанского 40% россиян предпочтут красное и белое вино. Больше 60% опрошенных мужчин поставят на стол крепкие напитки, в том числе чачу и текилу. Среди женщин вдвое меньше любительниц крепкого алкоголя. Встретить Новый год без спиртных напитков планируют 11% опрошенных мужчин и 14% женщин.

26 декабря сообщалось, что две трети россиян планируют отмечать Новый год дома. При этом 42% начинают украшать свои квартиры за две недели до праздника, четверть приступают к этому делу всего за неделю до Нового года, а у 23% подготовка стартует за месяц до 31 декабря.

До этого, 19 декабря, россияне рассказали, какие желания загадают в новогоднюю ночь и какие цели ставят перед собой. Согласно результатам опроса, самым заветным желанием оказалось здоровье: для себя и близких его загадают 67% опрошенных.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022