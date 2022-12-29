Россияне назвали любимые блюда на новогоднем столе

Почти 90% россиян планируют потратить на новогодний стол не более 10 тыс. рублей. При этом мужчины хотят видеть на праздничном столе мясо и винегрет, а женщины — бутерброды с икрой. Об этом свидетельствует опрос онлайн-сервиса доставки продуктов «СберМаркет» и исследовательского агентства «Русопрос». Результаты поступили в редакцию «Известий» в четверг, 29 декабря.

Жителей страны также расспросили о подготовке к новогоднему застолью. Выяснилось, что в среднем у граждан на закупку продуктов к Новому году уходит не больше недели. Примерно четверть опрошенных планируют уложиться в один день, при этом только 1% планирует купить всё необходимое именно 31 декабря.

Как показал опрос, россияне предпочитают сами готовить блюда для новогоднего стола, лишь 3% закажут всё готовое, и в половине случаев это будут роллы. При этом большинство россиян (почти 90%) потратят на новогодний стол до 10 тыс. рублей. Остальные выделят на праздничное застолье больше 15 тыс. рублей.

Как правило, на Новый год жители страны готовят традиционные угощения. Так, лидерами среди домашних блюд остаются салат оливье и бутерброды с красной икрой. Однако нашлись и те, кто собирается сделать что-то нетипичное для этого праздника — осьминогов, лангустов и даже окрошку.

В то же время у большинства россиян на праздничном застолье будут фрукты и овощи, мясо, сыр и колбасы. Торты, пирожные и другие сладости поставят на стол 60% опрошенных. А наименее востребованными оказались готовые блюда и полуфабрикаты (23–24%).

При этом мужчины чаще предпочитают видеть на праздничном столе мясо и винегрет, а женщины — бутерброды с икрой. Среди любимых новогодних блюд старшего поколения — красная икра и холодец. А лидерами праздничных застолий у молодежи стали салаты с крабовыми палочками и «Цезарь».

Помимо традиционных алкогольных напитков, игристого вина и шампанского 40% россиян предпочтут красное и белое вино. Больше 60% опрошенных мужчин поставят на стол крепкие напитки, в том числе чачу и текилу. Среди женщин вдвое меньше любительниц крепкого алкоголя. Встретить Новый год без спиртных напитков планируют 11% опрошенных мужчин и 14% женщин.

26 декабря сообщалось, что две трети россиян планируют отмечать Новый год дома. При этом 42% начинают украшать свои квартиры за две недели до праздника, четверть приступают к этому делу всего за неделю до Нового года, а у 23% подготовка стартует за месяц до 31 декабря.

До этого, 19 декабря, россияне рассказали, какие желания загадают в новогоднюю ночь и какие цели ставят перед собой. Согласно результатам опроса, самым заветным желанием оказалось здоровье: для себя и близких его загадают 67% опрошенных.