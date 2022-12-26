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Большинство россиян потратили на украшения для дома к Новому году до 3 тыс. рублей

Исследование: 37% россиян потратят на украшение для дома к Новому году от 1 тыс. до 3 тыс. рублей
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Две трети россиян планируют отмечать Новый год дома. 42% начинают украшать свои квартиры за две недели до праздника, четверть приступают к этому делу всего за неделю до Нового года, а у 23% подготовка стартует за месяц до 31 декабря. Такими данными с «Известиями» поделились СК «Росгосстрах» и сеть магазинов Cozy Home.

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Опрос компаний показал, что большинство россиян (61%) предпочитают, чтобы новогодних украшений было немного — просто для создания новогодней атмосферы, еще 29% признались, что у них весь дом светится от электрических гирлянд, а 6% респондентов ставят только елку.

Всего на украшения дома к Новому году 37% опрошенных россиян тратят от 1 тыс. до 3 тыс. рублей, четверть респондентов — от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, а каждый пятый — до тысячи рублей.

Искусственную елку предпочитают 72% опрошенных. Этот выбор половина из них (52%) обосновывает тем, что такая елка более практичная и долговечная, а 48% являются противниками вырубки деревьев. 8% вообще не ставят елку, обходясь другими украшениями, а каждый пятый выбирает живую ель. После завершения праздников 37% из них отдают ее в специальные пункты на переработку, а 20% оставляют для хозяйства. Только 35%, вопреки правилам, просто выкидывают елку в мусорный бак. 55% россиян предпочитают елку среднего размера, а треть выбирают большую.

В топ необычных украшений, которые используют россияне для елки, попали детские поделки (15%), ленты (14%), сладости или фрукты (9%), свечи/подсвечники (5%).

Стоит ель у россиян в основном все новогодние праздники (50%) или до конца января (43%). Только 5% респондентов елка радует до весны.

63% россиян рассказали, что покупают символы Нового года. Из них 31% приобретают их каждый год. В топ-5 самых популярных категорий с символами года попали новогодние украшения (57%), сувениры (52%), календари (32%), посуда и кухонные принадлежности (24%), интерьерные товары (21%).

Небольшая часть россиян призналась, что они сталкивались с проблемами при новогоднем украшении дома. Так, у 13% россиян дети или животные роняли елку, у 2% были травмы из-за разбитых игрушек, а у 1% случился пожар из-за гирлянд.

По словам основателя Cozy Home Константина Волкова, в 2022 году компания прогнозирует прирост в категории новогодних товаров на 30% в сравнении с прошлым. Традиционно пик приходится на последние две недели декабря, но аналитика продаж демонстрирует, что праздничный ассортимент становится востребован из года в год всё раньше.

16 декабря из опроса онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu и аналитического агентства A2:Research стало известно, что около 49% россиян не чувствуют приближение Нового года, а 37% мечтают только о том, чтобы дотянуть до праздников.

Среди вещей, помогающих почувствовать новогоднее настроение, около 20% россиян назвали появление украшений на улицах и новогодних товаров в магазинах, 16% отметили появление новогодних фильмов и передач по ТВ, а еще 14% указали на то, что их вдохновляют тематические фестивали в родных городах.

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