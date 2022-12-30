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Экс-полковник США предрек Украине потерю новых территорий

Американский полковник Макгрегор заявил, что от Украины почти ничего не останется
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Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
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По итогу текущего конфликта от Украины почти ничего не останется. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

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По словам бывшего советника, поддержка киевского режима со стороны Белого дома и Евросоюза не поможет спасти Украину от поражения и потери новых территорий.

«Я думаю, что все уже это понимают. Киев ждет печальный исход, от Украины почти ничего не останется», — рассказал Макгрегор в интервью YouTube-каналу Redacted в среду, 28 декабря.

Экс-советник главы Пентагона также обратил внимание на то, что украинские боевики не способны адаптировать поставляемое натовское оружие под свои нужды.

29 декабря бывший главком НАТО Уэсли Кларк заявил, что политика США обескровливает Украину. Он отметил, что Киев теряет важнейшую инфраструктуру, энергетику и промышленный потенциал, финансовую основу государства, в то время как Вашингтон способствует этому.

Днем ранее профессор международных отношений Гарвардского университета Стивен Уолт в интервью изданию Foreign Policy заявил, что Вашингтон недооценивает угрозу провала украинского конфликта в 2023 году. По его словам, в следующем году Украина столкнется только с новыми разрушениями.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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