Администрация Новой Каховки устроила новогоднюю программу для детей с угощениями и подарками. Кадры с мероприятия показал корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев в пятницу, 30 декабря.

Праздник проводился в подвальном помещении, чтобы и дети, и взрослые были в безопасности. Кроме того, в нем не слышно окружающих звуков и можно полностью погрузиться в атмосферу праздника.

«Творческие люди нашего города собрались и устроили праздник. Поэтому какие бы условия не были, мы можем погрузиться здесь в атмосферу праздника», — рассказал представитель администрации города Игорь Белоус.

Он добавил, что в день приходят по 30–40 детей. Судя по тому, какими счастливыми и веселыми они выглядят, можно сказать, что праздник удался, поделился Белоус.

Руководитель проекта «Лига героев» Ксения Шойгу 27 декабря посетила Донбасс и поздравила с наступающим Новым годом детей в интернате и учебно-реабилитационном центре для слабовидящих. По ее словам, участники проекта рады, что им удалось организовать 35 представлений к празднику для детей в различных частях ЛНР и ДНР, а также в Запорожской и Херсонской областях.

Ранее, 12 декабря, стало известно, что более 30 тыс. новогодних подарков от мэра Москвы Сергея Собянина отправили детям Донецкой и Луганской народных республик, а также семьям участников специальной военной операции. Волонтеры развезут новогодние сладости и праздничные наборы по социальным учреждениям: городским больницам, детским домам, домам творчества и образовательным учреждениям.

Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что восстановление мирной жизни в Донбассе остается абсолютными приоритетом властей. По его словам, в регион направляются большие средства. Это плотно контролируют все ведомства, отвечающие за восстановление территорий.

24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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