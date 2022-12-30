Основатель бит-квартета «Секрет» Фоменко рассказал о прототипах героинь своих песен

Популярный телеведущий, киноактер, музыкант Николай Фоменко в интервью «Известиям» 30 декабря признался, что у героинь песен ретро-группы «Секрет» были прототипы.

«Были, но Кристина и Алиса — это вымышленные образы, которые впоследствии материализовались. Стали появляться разные девушки, которые говорили, мол, эта песня посвящена мне, я Алиса, хотя зовут меня Зина», — рассказал он на показе мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой».

Фоменко добавил, что некоторые романтические хиты создавались в совсем не романтической обстановке.

«Например, «Арина-балерина» (там, где на завтрак кофе и малина, камин и аромат жасмина) был написан в армии, где-то на границе Норвегии, где я околевал от холода в сломанном автобусе, при температуре минус 25», — вспомнил артист.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» в пятницу, 30 декабря, в 10:00:

На тему наших хитов будет еще много всего нового