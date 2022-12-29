В «Уральских авиалиниях» назвали причину возгорания на борту самолета

Причиной возгорания на борту самолета «Уральских авиалиний», произошедшего во время руления в московском аэропорту Шереметьево, стал пауэрбанк (портативное зарядное устройство) одного из пассажиров. Об этом 29 декабря сообщила «Известиям» пресс-секретарь авиаперевозчика Вера Гасникова.

«Во время руления у одного из пассажиров произошел тепловой разгон устройства пауэрбанк, случилось возгорание», — сказала она.

Гасникова обратила внимание, что экипаж самолета отреагировал максимально оперативно, огонь потушили за считаные секунды.

«Пассажиры эвакуированы, пострадавших нет», — подчеркнула пресс-секретарь авиакомпании.

Для отправки пассажиров в Калининград будет использовано резервное воздушное судно. По факту ЧП начато расследование.

Инцидент произошел ранее в четверг. Сообщалось, что экипаж самолета Москва – Калининград эвакуировал пассажиров из-за возгорания на борту. Люди покинули салон самолета по надувному трапу.