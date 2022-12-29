Обозреватель американской газеты The Hill Дональд Кирк считает, что в случае, если Украина потерпит поражение в конфликте с Россией, это крайне болезненно скажется на Западе. Об этом он написал в своей статье 28 декабря.

По словам журналиста, при таком исходе событий Украина пополнит копилку неудач Запада наряду с Афганистаном и Вьетнамом.

В подтверждение своих слов Кирк привел цитату русского писателя Льва Толстого из романа «Анна Каренина» про счастливые и несчастливые семьи.

«Победители в конфликтах похожи друг на друга, тогда как за каждым проигрышем стоит своя история», — перефразировав слова из романа, заявил Кирк.

По мнению аналитика, нельзя соглашаться на компромисс или поражение, даже если Украина и не добьется победы.

Кирк добавил, что Запад «поставил на карту демократию и свободу» на Украине, поэтому обязан предоставлять помощь украинскому президенту Владимиру Зеленскому «во что бы то ни стало».

Днем ранее профессор международных отношений Гарвардского университета Стивен Уолт в интервью изданию Foreign Policy заявил, что Вашингтон недооценивает угрозу провала украинского конфликта в 2023 году. По его словам, в следующем году Украина столкнется только с новыми разрушениями. При этом также возможно проведение переговоров, однако, вероятнее всего, они будут безрезультатными.

До этого, 27 декабря, обозреватель American Spectator Фрэнсис Семп высказал мнение, что власти США начали признавать неизбежность поражения Украины в конфликте с Россией. По словам Семпа, заявления американских политиков о необходимости наращивания военного арсенала Вооруженных сил Украины (ВСУ) — это безответственная риторика, которая может привести к опасным последствиям.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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