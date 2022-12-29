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Правительство РФ продлило запрет на въезд фур из ЕС на полгода

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Фото: Global Look Press/Patrick Pleul
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Правительство РФ продлило запрет на осуществление автомобильных грузовых перевозок в Россию из стран Евросоюза, Великобритании, Норвегии и Украины до 30 июня 2023 года. Соответствующие изменения в действующее постановление опубликованы в четверг, 29 декабря, на официальном интернет-портале правовой информации.

Срок действия постановления истекал 31 декабря.

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«31 декабря 2022 года заменить словами 30 июня 2023 года», — отмечается в документе.

Постановление о запрете перевозок грузов компаниям из стран, которые ввели транспортные ограничения против России, премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал 30 сентября. Сообщалось, что запрет распространяется на двусторонние перевозки, транзитные перевозки, перевозки с территории или на территорию третьего государства.

Помимо этого установлен перечень товаров, на которые запрет не будет действовать. В нем — продукты питания, фармацевтика, изделия из пластмассы.

Ограничительные меры начали действовать с 10 октября.

Постановление было подписано в соответствии с указом президента России Владимира Путина «О некоторых вопросах осуществления международных автомобильных перевозок грузов». Глава государства подписал указ 29 сентября.

Указ позволяет правительству устанавливать запрет на грузоперевозки по РФ автотранспортом из недружественных стран.

Ранее, 22 августа, сообщалось, что Минпромторг РФ готовит перечень товаров, которые можно будет ввозить европейскими фурами в Россию, после того как будет введен запрет на их проезд. В июне стало известно, что из-за антироссийских санкций компании-перевозчики уже переплатили около 68 млрд рублей. Отмечалось, что если ситуация не изменится, то дополнительные издержки экспортеров и импортеров до конца года составят 265 млрд рублей. В таком случае общая сумма переплат достигнет 333 млрд рублей.

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