Минпромторг готовит исключения для перевозимых грузовиками из ЕС товаров в РФ

Минпромторг РФ готовит перечень товаров, которые можно будет ввозить европейскими фурами в Россию, после того как будет введен запрет на их проезд. Об этом сообщили 22 августа в пресс-службе министерства.

«Минпромторгом России сформированы предложения в рамках своей компетенции по перечню товаров, характеристики которых исключают возможность их перевозки автомобильным транспортом с использованием перегрузки или перецепки на границе в связи с риском потери качественных характеристик», — передает сообщение «РИА Новости».

Например, в перечень исключений планируется включить продукцию фармацевтической и медицинской промышленности, а также скоропортящиеся и требующие особых условий хранения грузы.

Также по данным «Известий», европейские фуры с молочной, пищевой, медицинской и фармацевтической продукцией, алкоголем и другими товарами должны будут въезжать в Россию без перегрузки товаров.

Правительство РФ изучает возможность ограничения въезда на территорию страны для европейских перевозчиков. По планам, импорт, который они повезут, будет перегружаться на границе. Запрет может быть введен уже с 1 октября.

2 июня сообщалось, что из-за антироссийских санкций компании-перевозчики уже переплатили около 68 млрд рублей. Если ситуация не изменится, то дополнительные издержки экспортеров и импортеров до конца года составят 265 млрд рублей. В таком случае общая сумма переплат составит 333 млрд рублей.

11 апреля директор по развитию бизнеса FM Logistic в России Алексей Мисаилов рассказал «Известиям» о возможных схемах грузоперевозок в условиях санкций Евросоюза. По его словам, можно осуществить отправки через транзитные страны, среди которых можно выделить Турцию. Однако это чревато увеличенными сроками и высокой стоимостью доставки.

9 апреля сообщалось, что с 8 апреля 2022 года таможенные службы государств Евросоюза, граничащих с Россией и Белоруссией, ссылаясь на пятый санкционный пакет, прекратили допуск на территорию ЕС автотранспорта, зарегистрированного в этих странах.

Санкции коснулись запрета на автомобильные грузоперевозки по территории ЕС, в том числе транзитные. Отмечалось, что ограничения пока не распространяются на грузоперевозки, осуществляющие доставку фармацевтической, медицинской, пищевой и сельскохозяйственной продукции, в том числе пшеницу.

Санкционное давление на Россию усилилось после начала спецоперации Москвы по защите мирного населения Донбасса, о которой было объявлено 24 февраля. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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