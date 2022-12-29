Путин освободил участвующих в СВО от декларирования доходов и расходов

Президент России Владимир Путин освободил участвующих в боевых действиях военных и командированных в новые регионы чиновников от декларирования доходов и расходов на период проведения специальной военной операции. Соответствующий документ опубликован 29 декабря на портале правовой информации.

«В период проведения специальной военной операции и впредь до издания соответствующих нормативных правовых актов РФ размещение <...> на официальных сайтах органов и организаций сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера <...> и предоставление таких сведений общероссийским СМИ для опубликования не осуществляется», — указано в опубликованном документе.

Отмечается, что данный закон касается военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, служащих нацгвардии, сотрудников уголовно-исполнительной системы и Следственного комитета РФ которые принимают участие в СВО или выполняют задачи, связанные с ее проведением.

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