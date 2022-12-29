Реклама
Прямой эфир
Общество
В Минкультуры назвали неоценимым вклад Артемьева в развитие музыки в России
Армия
«Военкоры Русской Весны» показали кадры попытки ВСУ сбить БПЛА «Орлан»
Политика
Путин подписал закон об уголовной ответственности за осквернение георгиевских лент
Общество
Суд приговорил к 12 годам колонии экс-главу «Славянки» Елькина
Мир
Италия заявила о готовности выступить гарантом мирного договора по Украине
Общество
Участки двух улиц Москвы перекроют 3-4 января из-за киносъемок
Политика
Путин подписал закон о регулировании работы такси
Мир
СБУ провела обыски в храмах и монастырях УПЦ в Хмельницкой области
Экономика
Правительство РФ продлило действие льготной ипотеки и расширило условия семейной
Мир
В Ватикане сообщили о тяжелом состоянии здоровья Бенедикта XVI
Мир
МИД Белоруссии выразил протест послу Украины после падения украинской ракеты
Политика
Путин освободил участвующих в СВО от декларирования доходов и расходов

Путин освободил участвующих в СВО от декларирования доходов и расходов

0
Фото: ТАСС/Слуцкий Максим
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин освободил участвующих в боевых действиях военных и командированных в новые регионы чиновников от декларирования доходов и расходов на период проведения специальной военной операции. Соответствующий документ опубликован 29 декабря на портале правовой информации.

«В период проведения специальной военной операции и впредь до издания соответствующих нормативных правовых актов РФ размещение <...> на официальных сайтах органов и организаций сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера <...> и предоставление таких сведений общероссийским СМИ для опубликования не осуществляется», — указано в опубликованном документе.

Отмечается, что данный закон касается военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, служащих нацгвардии, сотрудников уголовно-исполнительной системы и Следственного комитета РФ которые принимают участие в СВО или выполняют задачи, связанные с ее проведением.

Новость дополняется

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022