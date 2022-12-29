Путин подписал закон о регулировании работы такси

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий работу водителем такси более чем с тремя неоплаченными штрафами. Документ опубликован 29 декабря на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон вводит такие понятия, как «легковое такси», «служба заказа легкового такси», «заявитель», «региональный реестр перевозчиков легковым такси» и другие.

Согласно документу, работа в такси будет запрещена водителям с непогашенной судимостью и наличием более трех неоплаченных административных штрафов. Также для работы потребуется заключить официальный трудовой договор с перевозчиком.

Законом устанавливаются и требования к внешнему и внутреннему виду автомобиля.

Отраслевой закон был разработан правительством РФ. Государственная дума приняла его в первом чтении 5 июля, а во втором — накануне.

Совет Федерации одобрил закон 23 декабря.