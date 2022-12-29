Путин подписал закон о регулировании работы такси
Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий работу водителем такси более чем с тремя неоплаченными штрафами. Документ опубликован 29 декабря на официальном интернет-портале правовой информации.
Закон вводит такие понятия, как «легковое такси», «служба заказа легкового такси», «заявитель», «региональный реестр перевозчиков легковым такси» и другие.
Согласно документу, работа в такси будет запрещена водителям с непогашенной судимостью и наличием более трех неоплаченных административных штрафов. Также для работы потребуется заключить официальный трудовой договор с перевозчиком.
Законом устанавливаются и требования к внешнему и внутреннему виду автомобиля.
Отраслевой закон был разработан правительством РФ. Государственная дума приняла его в первом чтении 5 июля, а во втором — накануне.
Совет Федерации одобрил закон 23 декабря.