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Новогоднее обращение Путина 2023: где и во сколько смотреть онлайн

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Фото: ТАСС/Михаил Климентьев
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Новый год Россия традиционно начнет отмечать в 15:00 мск 31 декабря, когда в Петропавловске-Камчатском наступает полночь. После этого каждый час в населенных пунктах страны будут звучать тосты и открываться шампанское.

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Особенно запомнится Новый год – 2023 жителям новых территорий. Впервые ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей встретят праздник в составе Российской Федерации. В этих регионах время совпадает с московским.

С Новым годом россиян традиционно поздравит Владимир Путин. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уже анонсировал выступление и раскрыл подробности речи.

В своих новогодних обращениях глава государства ежегодно отмечает незыблемость российских ценностей и народное единство, отмечает важность поддержки семьи, желает гражданам здоровья и благополучия.

Начинать следить за стартом выступления президента рекомендовано с 23:50 мск. Оно традиционно завершится боем курантов и государственным гимном.

Речь Владимира Путина в прямом эфире покажут «Россия 1», Первый канал, НТВ, 5 канал, РЕН ТВ, телеканал «Известия» и другие.

Для своих читателей «Известия» подготовили материал о том, как правильно встречать Новый год 2023. В нем рассказывается о самых интересных праздничных блюдах, нарядах и подарках.

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