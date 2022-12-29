На воду спустили атомный подводный крейсер «Император Александр III»

Атомный подводный крейсер «Император Александр III» 29 декабря спустили на воду. Участие в церемонии принимает в том числе президент РФ Владимир Путин.

Российский лидер дал старт спуску на воду атомного подводного крейсера.

«Разрешаю», — сказал он.

Также в ходе мероприятия судостроительные верфи в Северодвинске, Балтийске и Владивостоке передали в состав ВМФ атомный подводный крейсер «Генералиссимус Суворов», малый ракетный корабль «Град» и морской тральщик «Анатолий Шлемов».

«Подъем военно-морского флага на кораблях, поступающих в Военно-морской флот, разрешаю», — заявил Путин в ходе церемонии.

Президент подчеркнул, что Россия и дальше будет повышать темпы и объемы строительства кораблей разных проектов, оснащать их самыми современными средствами вооружения, а также вести оперативную и боевую подготовку моряков.

«Генералиссимус Суворов» и «Император Александр III» являются шестым и седьмым ракетоносцами семейства «Борей-А», способных нести на своем борту межконтинентальные баллистические ракеты «Булава».

23 декабря в Санкт-Петербурге спустили на воду большую подводную лодку Б-587 «Великие Луки». Она относится к разработанному для ВМФ России новому поколению неатомных подводных лодок проекта 677 «Лада».

До этого, 21 декабря, министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал о планах ВС РФ на 2023 год. Он, в частности, сообщил, что в состав ВМФ России будет принят атомный подводный крейсер проекта «Борей-А» «Император Александр III», а также четыре подводные лодки и 12 надводных кораблей.