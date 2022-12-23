Подлодку «Великие Луки» спустили на воду в Санкт-Петербурге

Большую подводную лодку Б-587 «Великие Луки» спустили на воду на Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге. Об этом пресс-служба Объединенной судостроительной корпорации сообщает в пятницу, 23 декабря.

Она относится к разработанному для ВМФ России новому поколению неатомных подводных лодок проекта 677 «Лада», сообщается на сайте aif.ru.

«Подлодки проекта 677 предназначены для уничтожения подводных лодок, надводных кораблей и судов противника, защиты военно-морских баз, морского побережья и морских коммуникаций и ведения разведки. На корабле установлены глубоко модернизированные образцы оборудования: системы управления корабельными техническими средствами, электродвижения, навигационный комплекс и другие», — уточнили в корпорации.

Экипаж подлодки состоит из 35 человек. Все системы корабля максимально автоматизированы, в нем реализовано 140 инновационных разработок, сообщает телеканал «Звезда».

Корпус подлодки сделан из особой стали, на него нанесено специальное противогидролокационное покрытие. Благодаря ему шумность корабля при движении под водой не выше естественных звуков моря.

Через шесть торпедных аппаратов можно производить пуски торпед и крылатых ракет комплекса «Калибр», поражая береговые цели, корабли и подлодки противника.

После спуска она пройдет этап достройки на воде, а затем будут проведены испытания, передает RT.

Ранее, 15 декабря, корвет «Меркурий» вышел в Балтийское море для проведения государственных испытаний. В ходе мероприятия специалисты совместно с экипажем и членами государственной приемной комиссии проверят работу агрегатов, навигации и радиотехнических средств, а также проведут испытания корабля на маневренность и скорость.