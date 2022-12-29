Карта спецоперации на Украине 29 декабря

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 29 декабря можно в материале «Известий».

Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, за минувшие сутки ВС РФ на купянском направлении уничтожено более 20 украинских военных, две боевые бронированные машины и три автомобиля. На донецком направлении ВС РФ заняли новые выгодные рубежи и позиции. Потери противника составили более 80 боевиков убитыми и ранеными, четыре БМП, три боевые бронемашины и шесть автомобилей.

В Харьковской области поражены две артиллерийские системы М777 производства США, а в ДНР вскрыта позиция и уничтожена боевая машина РСЗО HIMARS, уничтожены две украинские диверсионные группы в ДНР и Запорожской области, поражены украинские Су-25 и Су-24, а также два вертолета Ми-8.