Два сельских дома культуры построили в Липецкой области

Строительство двух сельских домов культуры завершилось в Липецкой области. Открытие учреждений запланировано на 2023 год.

Работы выполнены в селе Спешнево-Ивановское в Данковском районе, а также в селе Нижний Воргол в Елецком районе. Об этом сообщает LipetskMedia. Зрительные залы учреждений рассчитаны на 200 мест. Также в зданиях оборудовали библиотеки, гримерные и другие помещения. Вокруг домов культуры разбиты скверы и оборудованы парковки.

Строительство велось с привлечением средств в рамках нацпроекта «Культура».

Ранее сообщалось, что в Липецке планируется строительство новой школы на 1,5 тыс. мест. Учреждение появится на улице Виктора Музыки. Работы будут завершены к концу 2024 года.