Новую школу на 1,5 тыс. мест построят в Липецке

Депутаты областного совета одобрили концессию на строительство новой школы в районе Опытной станции в Липецке. Учреждение будет рассчитано на 1,5 тыс. детей.

Школу построят на улице Виктора Музыки. Работы планируют завершить к концу 2024 года. В учреждении откроют 60 классов, будут построены спортивные залы и организованы пространства для отдыха. Также детей обеспечат занятиями творчеством и научно-практической деятельностью. Об этом сообщает GOROD48.

Концессионное соглашение регион заключит с ООО «ПроШкола48». Средства на строительству привлекут с помощью государственной программы «Развитие образования».

Ранее строительство школы на 1,1 тыс. мест анонсировали в Хабаровске. До конца 2022 года власти должны завершить оформление документации, в том числе концессионного соглашения. Работы стартуют в 2023 году.