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Школу на 1,1 тыс. мест построят в Хабаровске в 2023 году

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В Хабаровске в 2023 году начнут строить современную школу, рассчитанную на 1,1 тыс. мест. Она появится на улице Демьяна Бедного. Земельный участок под строительство перешел из муниципальной собственности в краевую.

Этим летом комитет городской администрации по управлению Железнодорожным районом начал работу по выносу гаражей с участка, где будут строить школу. Выяснилось, что часть гаражей не имеет собственников. В рамках действующего законодательства их признали бесхозными объектами.

Заведующий сектором департамента архитектуры, строительства и землепользования администрации Хабаровска Илья Гарнага рассказал ИА AmurMedia, что ведомство проработало вопрос корректировки границ «красных линий» на перекрестке рядом с будущей школой. Дорога к ней должна соответствовать всем требованиям безопасности.

До конца этого года должно завершиться оформление всей документации, в том числе концессионного соглашения.

В ближайшие несколько лет в Хабаровске планируется построить четыре школы. Строительство всех учебных заведений правительство региона будет осуществлять на условиях концессии.

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