Путин поучаствует в церемонии подъема флага на поступающих в состав ВФМ кораблях
Президент РФ Владимир Путин в четверг, 29 декабря, примет участие по видеосвязи в церемонии подъема флага на кораблях, поступающих в состав Военно-морского флота (ВФМ) России. Об этом журналистам сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«Сегодня президент примет участие посредством видеоконференции в церемонии подъема Военно-морского флага на кораблях, которые поступают в состав Военно-морского флота России. И также будет спущен на воду (это будет отдельная церемония) атомный подводный крейсер «Император Александр III», — сказал Песков на брифинге.
По его словам, состоится большая церемония, на которой ожидается доклад министра обороны РФ Сергея Шойгу и командующего Тихоокеанским флотом Сергея Авакянца.
23 декабря в Санкт-Петербурге спустили на воду большую подводную лодку Б-587 «Великие Луки». Она относится к разработанному для ВМФ России новому поколению неатомных подводных лодок проекта 677 «Лада».
До этого, 21 декабря, Шойгу рассказал о планах Вооруженных сил (ВС) России на 2023 год. Он, в частности, сообщил, что в состав ВМФ России будет принят атомный подводный крейсер проекта «Борей-А» «Император Александр III», а также четыре подводные лодки и 12 надводных кораблей.