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Магазины во Франции жалуются на частые кражи товаров с прилавков

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В магазинах Франции стали чаще жаловаться на кражи товаров с прилавков, сообщают СМИ. С января по август 2022 года число претензий увеличилось на 17%. Директор одного из супермаркетов рассказал, что раньше воровали только «полупрофессиональные воры», а сейчас все чаще ловят за руку пенсионеров. Пожилые люди крадут в основном базовые продукты. В ноябре цены на продукты во Франции выросли на 12,2% в годовом выражении, передает телеканал «Известия». Стоимость энергии стала выше на 18,4%, промтоваров — на 4,4%, услуг — на 3%. Энергокризис в Евросоюзе усугубился, когда возникли первые перебои с поставками газа из России в ряд стран ЕС из-за антироссийских санкций.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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