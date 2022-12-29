Магазины во Франции жалуются на частые кражи товаров с прилавков

В магазинах Франции стали чаще жаловаться на кражи товаров с прилавков, сообщают СМИ. С января по август 2022 года число претензий увеличилось на 17%. Директор одного из супермаркетов рассказал, что раньше воровали только «полупрофессиональные воры», а сейчас все чаще ловят за руку пенсионеров. Пожилые люди крадут в основном базовые продукты. В ноябре цены на продукты во Франции выросли на 12,2% в годовом выражении, передает телеканал «Известия». Стоимость энергии стала выше на 18,4%, промтоваров — на 4,4%, услуг — на 3%. Энергокризис в Евросоюзе усугубился, когда возникли первые перебои с поставками газа из России в ряд стран ЕС из-за антироссийских санкций.

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