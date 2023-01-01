Пенсии в России с 1 января проиндексировали на 4,8%

Пенсии неработающих россиян повысили с 1 января на 4,8%. Рост произошел в рамках ежегодной индексации.

При этом по отношению к 1 января 2022 года рост составил 15,3%, что стало рекордом за последние семь лет.. Индексации подверглись страховые выплаты, которые назначаются женщинам с 60 лет, а мужчинам — с 65 лет при наличии трудового стажа.

Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии в 2023 году установлен на уровне 7567 рублей. В регионах размер пенсии может также меняться в зависимости от коэффициентов субъектов. При этом он не может быть ниже прожиточного минимума.

Выплаты за январь многие пенсионеры получили еще в декабре — график выплат изменился из-за праздничных дней. Банки и почтовые отделения ушли на перерыв.

Для работающих пенсионеров индексация произойдет с 1 августа.

В ноябре «Известия» разъясняли, какие льготы положены российским пенсионерам и как ими воспользоваться.