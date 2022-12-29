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СМИ сообщили об историческом максимуме цен на электроэнергию в России в декабре

«Коммерсант»: цены на электроэнергию в России в декабре достигли исторического максимума
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Цены на электроэнергию в России в декабре достигли исторического максимума. Об этом в четверг, 29 декабря, сообщает «Коммерсант».

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По данным газеты, оптовые цены на электроэнергию в европейской части РФ и на Урале с начала декабря увеличились примерно на 12% по сравнению с прошлым годом. Так, 24 декабря был побит исторический рекорд — индекс составил более 1,8 тыс. рублей за 1 МВт·ч.

При этом отмечается, что речь идет о ценах для коммерческих потребителей, для населения же цены искусственно снижаются.

«Резкий скачок произошел из-за одновременного вывода нескольких блоков АЭС в плановые и неплановые ремонты. Генерирующие компании включали тепловые станции, чья энергия дорожает из-за роста цен на газ»,— говорится в материале.

Кроме того, уточняется, что ситуация с отключением большого объема АЭС уже завершилась, а цены пошли вниз.

23 декабря вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия в этом году увеличит производство электроэнергии на 1%. При этом он отметил, что потребление электроэнергии увеличится на 1,6%. По его словам, рост потребления электроэнергии подтверждает рост экономических показателей для жизнеобеспечения населения, для обеспечения работы промышленных предприятий и социальной инфраструктуры.

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