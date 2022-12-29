«Известия» показали подготовку российских танкистов к встрече Нового года

Танкисты 150-ой мотострелковой Идрицко-Берлинской ордена Кутузова дивизии рассказали, как они готовятся отмечать Новый год на боевых позициях в зоне проведения спецоперации, передает корреспондент «Известий» Станислав Григорьев в четверг, 29 декабря.

Российские военные украсили свои блиндажи новогодней елкой, гирляндами и мишурой, создав атмосферу домашнего уюта. Тут и подарки, которые собрали волонтеры из разных частей страны.

Боец с позывным «Викинг» поделился, что свой подарок он положит под подушку. Как понадобится, достанет его и попьет чай вместе с сослуживцами.

Однако звуки орудий напоминают бойцам о том, что они всё еще на передовой и расслабляться пока рано.

«Работают по позициям. Попадания неточные, но есть. Заставляют немного понервничать. В общем, противник, пыл свой уже потерял. Азарта никакого нет как это было раньше», — рассказал боец с позывным «Фабрика».

Ранее, 27 декабря, Минобороны России рассказало о подготовке военнослужащих Центрального военного округа (ЦВО) к встрече Нового года на передовых позициях. Солдаты украсили блиндажи праздничными гирляндами и новогодними игрушками, а на видном месте нарядили елку. С наступающим праздником на позиции к военнослужащим приехали артисты ансамбля песни и пляски ЦВО.

В декабре пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не рассматривают возможность объявления рождественского или новогоднего перемирия на Украине.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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