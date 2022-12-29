Реклама
Прямой эфир
Мир
Трамп обвинил ФБР в сокрытии неудобной информации о сыне Байдена
Мир
Лавров усомнился в наличии адекватных политиков на Украине
Общество
Возбуждено уголовное дело по факту гибели троих детей при пожаре под Иркутском
Мир
В шести областях Украины одновременно объявили воздушную тревогу
Экономика
Аксаков спрогнозировал курс на уровне 73–77 рублей за доллар в 2023 году
Мир
Французский политик назвал «полным бредом» новый пакет помощи Украине
Мир
Экс-разведчик США назвал «чистым злом» политику Вашингтона по Украине
Общество
В России до конца года сертифицируют первый воздушный беспилотник
Общество
Психиатр назвала новогоднюю хандру возможным проявлением трудоголизма
Наука
NASA сообщило о работе российско-американской команды над возвращением экипажа МКС
Мир
Американский журналист рассказал об организации ЦРУ диверсий на территории РФ
Общество
В России предложили закрепить цены на капремонт
Сюжет:

«Известия» показали подготовку российских танкистов к встрече Нового года

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Танкисты 150-ой мотострелковой Идрицко-Берлинской ордена Кутузова дивизии рассказали, как они готовятся отмечать Новый год на боевых позициях в зоне проведения спецоперации, передает корреспондент «Известий» Станислав Григорьев в четверг, 29 декабря.

Российские военные украсили свои блиндажи новогодней елкой, гирляндами и мишурой, создав атмосферу домашнего уюта. Тут и подарки, которые собрали волонтеры из разных частей страны.

Бес спешки: Россия стремится завершить конфликт на Украине
Владимир Путин объяснил темпы специальной военной операции

Боец с позывным «Викинг» поделился, что свой подарок он положит под подушку. Как понадобится, достанет его и попьет чай вместе с сослуживцами.

Однако звуки орудий напоминают бойцам о том, что они всё еще на передовой и расслабляться пока рано.

«Работают по позициям. Попадания неточные, но есть. Заставляют немного понервничать. В общем, противник, пыл свой уже потерял. Азарта никакого нет как это было раньше», — рассказал боец с позывным «Фабрика».

Ранее, 27 декабря, Минобороны России рассказало о подготовке военнослужащих Центрального военного округа (ЦВО) к встрече Нового года на передовых позициях. Солдаты украсили блиндажи праздничными гирляндами и новогодними игрушками, а на видном месте нарядили елку. С наступающим праздником на позиции к военнослужащим приехали артисты ансамбля песни и пляски ЦВО.

В декабре пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не рассматривают возможность объявления рождественского или новогоднего перемирия на Украине.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022