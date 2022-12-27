Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) готовятся встречать Новый год на передовых позициях в зоне проведения спецоперации. Об этом во вторник, 27 декабря, рассказали в пресс-службе российского Минобороны.

Солдаты украсили блиндажи праздничными гирляндами и новогодними игрушками, а на видном месте нарядили елку. Кроме того, с наступающим праздником на позиции к военнослужащим приехали артисты ансамбля песни и пляски ЦВО.

Они исполнили современные музыкальные композиции и нестареющую классику. Изюминкой концерта стал приход настоящего Деда Мороза и Снегурочки. После концерта всем присутствующим были вручены новогодние подарки: кофе, сладости и мясные деликатесы.

«Подняли настроение воинам. Несмотря на обстановку, всё прошло намного лучше, чем ожидалось. Попели песни, позвали Деда Мороза, как в старые добрые времена, получили подарки», — рассказал стрелок с позывным Алекс.

В декабре пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не рассматривают возможность объявления рождественского или новогоднего перемирия на Украине.

Бывший посол Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник заявил, что киевский режим может использовать период новогодних и рождественских праздников для провокаций.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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