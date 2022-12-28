В Москве побит рекорд по количеству осадков в декабре

Декабрь 2022 года в Москве уже стал рекордсменом по осадкам за всю историю метеонаблюдений с 1879 года. На вечер 27 декабря в столичном регионе выпало более 111 мм осадков, сообщает телеканал «Известия». И это, как рассказывают метеорологи, с учетом того, что до конца месяца может выпасть еще около 10 мм осадков. Новогодняя ночь в столице также, по прогнозам, будет дождливой. Да и 1 января москвичи не дождутся морозов и пушистого снега. Но синоптики подчеркивают, сильных осадков всё же не будет. Днем 31 декабря и 1 января ожидается температура до +3 °С.

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