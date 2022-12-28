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Росгвардейцы нашли тайник ВСУ с оружием недалеко от «Азовстали»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм
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Росгвардейцы обнаружили тайник с оружием в районе завода «Азовсталь» в Мариуполе, брошенным украинскими боевиками. Об этом рассказали 28 декабря в пресс-службе ведомства.

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Отмечается, что тайник был найден при осмотре гаражных помещений в районе этого предприятия.

В нем находился модернизированный автомат Калашникова, охотничьи ружья, переносной противотанковый ракетный комплекс NLAW, реактивные штурмовые гранаты РШГ-1 и РШГ-2, гранатометные выстрелы ВОГ-17, ручные гранаты и патроны различного калибра.

В декабре сотрудники правоохранительных органов обнаружили в Токмаке Запорожской области взрывчатку и боеприпасы при обыске в доме сторонника киевского режима. Также в тайнике находилось обмундирование украинских войск.

В ноябре в Энергодаре Запорожской области было найдено несколько схронов, в которых в общей сложности находилось более 300 противодесантных мин.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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