Россияне стали заранее планировать новогодние поездки 

Россияне начали планировать новогодние поездки заблаговременно, выяснили аналитики «Яндекс Путешествий». Граждане забронировали отели и билеты на новогодние каникулы в этом году на 19 дней раньше, чем в прошлом.

Специалисты сервиса также отмечают, что у пользователей из 95% исследуемых городов горизонт планирования путешествий увеличился. В этом году подготовка к поездкам началась за 54 дня до 1 января, а в 2021-м — всего за 35 дней, рассказали специалисты.

По данным аналитиков, самыми предусмотрительными оказались пользователи из Охи (о. Сахалин), Новокузнецка (Кемеровская обл.), Братска (Иркутская обл.), Кемерово (Кемеровская обл.) и Калуги (Калужская обл.). Беспечнее всех — жители Талакана (вахтовый поселок в Амурской обл.), Бодайбо (Иркутская обл.), Йошкар-Олы (респ. Марий Эл), Тобольска (Тюменская обл.) и Урая (ХМАО).

Москвичи и петербуржцы начали готовиться к праздничным поездкам в этом году почти одновременно: за 54 и 53 дня соответственно. В прошлом году пользователям из этих городов понадобилось на подготовку почти на две недели меньше: москвичам — 35 дней, петербуржцам — 38, добавили аналитики.

Ранее в декабре стало известно, что самыми популярными туристическими направлениями в уходящем 2022 году у россиян стали Дагестан, Алтай, Карелия и Байкал.

23 декабря президент Российского союза туриндустрии, гендиректор туроператора «Алеан» Илья Уманский заявил в беседе с газетой «Известия», что путешествия за границу по сравнению с 2021 годом подорожали на 30%, а сейчас из-за роста курса валют могут вырасти в цене и до 50%.