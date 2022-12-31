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Названы главные резиденции Деда Мороза в России

Эксперт Давлет-Кильдеева назвала главные резиденции Деда Мороза в России
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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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Руководительница направления контента и социальных медиа travel-сервиса «Купибилет» Сююмбике Давлет-Кильдеева 31 декабря рассказала «Известиям» о главных резиденциях Деда Мороза в России.

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Так, самая знаменитая резиденция — это, конечно, Великий Устюг. Именно здесь можно отправить близким открытку с его подписью и печатью, прогуляться по Тропе сказок, увидеть избушку на курьих ножках, побывать в Снежной лаборатории и полюбоваться звездным небом из телескопа.

«Вотчина находится всего в 11 км от Великого Устюга, и это повод совместить визит к Деду Морозу со знакомством с древним городом. В Великом Устюге есть свой аэропорт, но сейчас он находится на капремонте. Поэтому в этом году добраться до резиденции из Москвы и Петербурга можно поездом до Котласа и затем автобусом или такси либо на своем автомобиле», — уточнила эксперт.

Усадьба Деда Мороза есть и в Москве — в Кузьминском лесу. На ее территории разместилось несколько теремов: его собственная, отдельная для Снегурочки, а также Теремы Волшебства, Творчества и Встреч. Гостям предлагают интерактивные экскурсии, игровые квесты, мастер-классы, прогулки по тропе сказок со скульптурами персонажей любимых детских произведений. Из Москвы до резиденции можно доехать автобусом от станций метро «Кузьминки» и «Выхино». В новогодние праздники авиабилеты туда-обратно из Санкт-Петербурга стоят от 6 тыс. рублей.

«Сибирская вотчина Деда Мороза находится в часе езды от Екатеринбурга — в селе Мостовское. Главная изюминка этой резиденции — возможность прокатиться на северных оленях: это можно сделать как в составе группы, так и индивидуально. Стоимость экскурсии начинается от тысячи рублей, аренда оленьей упряжки — от 7 тыс. До Екатеринбурга есть регулярные авиарейсы из Питера и всех аэропортов Москвы. Стоимость билетов туда-обратно в праздники начинается от 10 тыс. рублей», — рассказала Давлет-Кильдеева.

Удивительно, но резиденция Деда Мороза есть даже в Сочи, на горе Ахун. Несмотря на теплую погоду и отсутствие снега, гостей встречает Дед Мороз в традиционном костюме, на территории находится юрта народов Севера, мастерская, почта и оленья ферма. Перелет туда-обратно из Москвы или Санкт-Петербурга обойдется в 20–25 тыс. рублей, добавила специалист.

25 декабря сообщалось, что россияне отправили Деду Морозу более 20 тыс. писем. Отправить письмо русскому волшебнику можно с помощью специальных почтовых ящиков. Однако послание, адресованное Деду Морозу, доставят даже если его опустили в обычный почтовый ящик или заполнили неправильно. В этом году ожидается на 40 тыс. писем больше, чем ранее.

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