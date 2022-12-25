Названо количество отправленных Деду Морозу писем

Россияне отправили Деду Морозу более 20 тыс. писем, пишет 25 декабря RT со ссылкой на пресс-службу «Почты России».

Отправить письмо русскому волшебнику можно с помощью специальных почтовых ящиков. Однако послание, адресованное Деду Морозу, доставят даже если его опустили в обычный почтовый ящик или заполнили неправильно. В этом году ожидается на 40 тыс. писем больше, чем ранее.

«Конечно, в канун Нового года сильно растет нагрузка на сотрудников почтового отделения в Великом Устюге, которое обслуживает резиденцию Деда Мороза. В этот период сортировка писем с желаниями занимает большую часть рабочего дня некоторых из них», — рассказали в организации.

В декабре Дед Мороз отправился в путешествие по России. В Волгограде жители встретили сказочный поезд 19 декабря. Главный волшебник страны вышел на перрон, поздравил встречающих с Новым годом и пообщался с детьми.

Маршрут поезда проходит через 130 больших и малых населенных пунктов на БАМе, Транссибе, в Центральной России и на Севере.

С 13 по 15 декабря состав совершал остановки на железнодорожных вокзалах Саратова и Астрахани.