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Названо количество отправленных Деду Морозу писем

Россияне в этом году отправили Деду Морозу более 20 тыс. писем
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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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Россияне отправили Деду Морозу более 20 тыс. писем, пишет 25 декабря RT со ссылкой на пресс-службу «Почты России».

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Отправить письмо русскому волшебнику можно с помощью специальных почтовых ящиков. Однако послание, адресованное Деду Морозу, доставят даже если его опустили в обычный почтовый ящик или заполнили неправильно. В этом году ожидается на 40 тыс. писем больше, чем ранее.

«Конечно, в канун Нового года сильно растет нагрузка на сотрудников почтового отделения в Великом Устюге, которое обслуживает резиденцию Деда Мороза. В этот период сортировка писем с желаниями занимает большую часть рабочего дня некоторых из них», — рассказали в организации.

В декабре Дед Мороз отправился в путешествие по России. В Волгограде жители встретили сказочный поезд 19 декабря. Главный волшебник страны вышел на перрон, поздравил встречающих с Новым годом и пообщался с детьми.

Маршрут поезда проходит через 130 больших и малых населенных пунктов на БАМе, Транссибе, в Центральной России и на Севере.

С 13 по 15 декабря состав совершал остановки на железнодорожных вокзалах Саратова и Астрахани.

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