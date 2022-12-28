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В Роскачестве заявили о снятии с продажи игрушек «Хагги Вагги» в России
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В Роскачестве заявили о снятии с продажи игрушек «Хагги Вагги» в России

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Фото: Global Look Press/imago-images.de/Bocharov Denis
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Российские маркетплейсы и интернет-магазины изымают из продажи игрушки «Хагги Вагги», которые были признаны небезопасными. Об этом в среду, 28 декабря, сообщили в Роскачестве.

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В ведомстве отметили, что было проведено исследование игрушек, в ходе которого было установлено множество нарушений. Это касается и нарушений стандартов безопасности изделий.

В Роскачестве добавили, что передали эту информация производителям игрушек, а также магазинам и торговым сетям.

«Практически все крупные участники рынка онлайн-ритейла («Озон», «Яндекс Маркет», «Вайлдберриз», «СберМегаМаркет») незамедлительно приняли меры: убрали карточки с небезопасными товарами, предложения недобросовестных продавцов устранили с сайта, страницы и ссылки удалили», — говорится в сообщении.

Кроме того, такие интернет-магазины, как «Азбука детства» и «Элмерс мама» вывели игрушки из ассортимента. Магазин «Элмерс мама» также рассматривает вопрос по изменению показателей качества при приемке продукции.

В ведомстве подчеркнули, что игрушки «Хагги Вагги» как минимум должны содержать предупреждение, что товар не предназначен для детей.

О том, что большинство детских игрушек «Хагги Вагги» содержат токсичные вещества и в целом небезопасны для ребенка стало, известно 20 декабря. Тогда сообщалось, что в изделиях обнаружено превышение по содержанию фенола более чем в четыре раза.

Ранее, 14 декабря, Роскачество сообщило об обнаружении запрещенных компонентов в 95% детских новогодних наборов.

Как оказалось, в 95% новогодних наборов (21 торговая марка из 22) присутствовали сладости, которые содержали запрещенные или не рекомендованные детям компоненты. Среди них — растительные масла (без указания конкретного наименования, в том числе гидрогенизированные), заменитель молочного жира, пальмовое масло, консерванты (в том числе сорбат калия, диоксид серы), кондитерский жир, различные аллергены (в том числе ядра абрикосовой косточки, орехи, кофе) и другие.

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