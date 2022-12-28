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Власти Израиля пообещали не допустить появления ядерного оружия у Ирана

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Фото: Global Look Press/dpa/Ilia Yefimovich
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Ни одно правительство Израиля не допустит появления у Ирана ядерного оружия. Об этом 28 декабря заявил премьер-министр еврейского государства Яир Лапид.

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«Ни одно израильское правительство не допустит появления ядерного Ирана. Если нужно действовать — будем действовать. Я обсуждал это с будущим премьер-министром [Биньямином] Нетаньяху, и это одна из немногих тем, по которым среди израильской общественности существует полное согласие», — цитирует Лапида его канцелярия.

Ранее, 3 ноября, в Израиле прошли пятые за последние три года досрочные парламентские выборы. Крупнейшей парламентской фракцией в кнессете 25-го созыва становится возглавляемая экс-премьером Нетаньяху партия «Ликуд».

До этого, 12 сентября, министр обороны Израиля Бени Ганц заявил, что Иран продолжает движение к созданию ядерного оружия и всё ближе подходит к этой цели. По его словам, за последние годы в Иране обрели знания о ядерном вооружении, а руководство страны в течение нескольких недель может получить необходимый материал для создания оружия.

Всё это, считает министр обороны, уже «необратимо». В случае получения Ираном ядерного оружия страна продолжит «экспорт терроризма», что в более крупном масштабе повлияет на глобальные источники энергии, торговлю, продовольственную безопасность и миграционные потоки, отметил он.

До этого, 26 июля, Ганц заявил, что Израиль может нанести удар по Ирану, чтобы сдержать развитие его ядерной программы. Тогда он назвал Иран угрозой для всего мира.

Нетаньяху был премьером с 1996 по 1999 год и с 2009 по 2021 год, в общей сложности больше 15 лет — дольше всех в истории страны.

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