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Вяльбе назвала баранами столкнувшихся во время спринта Большунова и Устюгова

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Фото: Global Look Press/Newxpix24/Tomi Hänninen
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Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе 28 декабря прокомментировала столкновение лыжников Александра Большунова и Сергея Устюгова во время спринта свободным стилем на этапе Кубка России в Красногорске.

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Инцидент случился 27 декабря. В полуфинале спринта спортсмены не смогли поделить лыжню, столкнулись и упали. Большунов потерял сознание и разодрал лицо. Оба лыжника снялись со следующей гонки.

«Скажу честно, встретились два барана и просто решили поиграть на нервах друг у друга. Никому пользы это не приносит, ни их результату, ни здоровью», — приводит слова Вяльбе «Матч ТВ».

Она выразила уверенность, что Большунов и Устюгов пообщаются, и решат все вопросы.

Жюри посчитало, что это был обоюдный рейс-инцидент, за который никого не накажут.

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев полагает, что ни один из спортсменов не пытался специально навредить или помешать своему коллеге. Он назвал это досадной случайностью.

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