Вяльбе назвала баранами столкнувшихся во время спринта Большунова и Устюгова
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе 28 декабря прокомментировала столкновение лыжников Александра Большунова и Сергея Устюгова во время спринта свободным стилем на этапе Кубка России в Красногорске.
Инцидент случился 27 декабря. В полуфинале спринта спортсмены не смогли поделить лыжню, столкнулись и упали. Большунов потерял сознание и разодрал лицо. Оба лыжника снялись со следующей гонки.
«Скажу честно, встретились два барана и просто решили поиграть на нервах друг у друга. Никому пользы это не приносит, ни их результату, ни здоровью», — приводит слова Вяльбе «Матч ТВ».
Она выразила уверенность, что Большунов и Устюгов пообщаются, и решат все вопросы.
Жюри посчитало, что это был обоюдный рейс-инцидент, за который никого не накажут.
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев полагает, что ни один из спортсменов не пытался специально навредить или помешать своему коллеге. Он назвал это досадной случайностью.