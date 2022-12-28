Предложенный Украиной «мирный саммит» вряд ли состоится, тем более без России. Об этом 28 декабря написала китайская газета Global Times.

«Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что до начала любых прямых разговоров о мире Россия должна предстать перед международным трибуналом за свои «военные преступления». Это абсолютно нереалистичная мечта Киева», — говорится в материале.

Отмечается, что без РФ подобное мероприятие утратит свое значение в качестве попытки положить конец конфликту.

«С самого начала Киев надеялся оказать давление на Москву с помощью глобальной дипломатии. Но ложная надежда, которую Запад дает украинским властям, может только усугубить политическую напряженность и усилить ненависть между двумя сторонами», — утверждается в статье.

По мнению аналитика Чжана Хуна, Россия остается мощной военной державой, а помощь Запада Украине может лишь поддержать ее нынешнее положение на поле боя, но не помочь одержать победу.

Подчеркивается, что дипломатия остается наиболее реалистичным и разумным способом достижения мира между Россией и Украиной, а ключ от него находится в США.

«Они должны помочь охладить ситуацию и продвинуть рациональность, а не раздувать пламя и помогать Киеву строить воздушные замки», — отмечается в материале.

Накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Украине хорошо известны предложения Москвы по демилитаризации и денацификации подконтрольных киевскому режиму территорий, а также устранению исходящих оттуда угроз безопасности России, включая Донецкую и Луганскую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области. Глава МИД РФ посоветовал Киеву выполнить данные условия «подобру-поздорову», «иначе вопрос решит армия России».

До этого, 26 декабря, глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина намерена провести в конце февраля 2023 года «мирный саммит» на площадке ООН. В качестве возможного посредника на данном мероприятии он назвал генсека ООН Антониу Гутерриша. Россию же, по его словам, на такой саммит можно приглашать «после проведения международного суда».

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года. 30 сентября, по результатам референдумов, ДНР, ЛНР, а также Херсонская и Запорожская области воссоединились с Россией, однако часть территорий этих регионов всё еще остается под контролем Вооруженных сил Украины.

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