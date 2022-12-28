Депутат бундестага упрекнула власти ФРГ за желание накачать Украину оружием

В ФРГ нет стремления к разрешению конфликта на Украине мирным путем, однако есть желание добиться победы Киева с помощью военных поставок. Об этом заявила в среду, 28 декабря, в выступлении в соцсетях депутат бундестага от Левой партии Сара Вагенкнехт.

«Я когда-то видела на одной демонстрации один очень хороший плакат. На нем было написано: «Кто поставляет оружие, хочет войны. Иначе он послал бы дипломатов». И я считаю, что это весьма точное замечание», — отметила Вагенкнехт.

Она подчеркнула, что ряд высокопоставленных чиновников придерживается позиции, согласно которой победа Киева в этом конфликте является необходимостью, поэтому военные поставки расширять необходимо.

«Стремление к миру и дипломатическому решению конфликта вдруг стало считаться безнадежно устаревшим методом», — уточнила депутат.

Политик добавила, что поставки все большего количества оружия Киеву не исправят ситуацию.

Накануне экс-канцлер Германии Ангела Меркель выразила уверенность в мирном разрешении украинского кризиса.

23 декабря президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер отметил, что конфликт на Украине непросто дается гражданам ФРГ, столкнувшимся с последствиями этих событий и вынужденным во многом себя ограничивать.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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