Мишустин указал не несбыточность западных прогнозов об экономике РФ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 28 декабря заявил, что негативные прогнозы многих экспертов и западных аналитиков относительно российской экономики не сбылись. Об этом он сообщил в рамках заседания правительства.

«Подводя предварительные итоги года в экономике, можно сказать, что негативные прогнозы многих экспертов, западных аналитиков не сбылись. По данным Министерства экономического развития, за 11 месяцев снижение ВВП составило всего около 2%, к аналогичному периоду прошлого года — чуть более 2%», — сказал Мишустин.

Кроме того, по его словам, в ряде сфер наблюдаются положительные показатели по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Так, рост зафиксирован в сфере строительства, сельского хозяйства, а также в выпуске электрооборудования и транспорта. Более того, восстанавливается кредитование юридических лиц и граждан, а уровень безработицы в России в ноябре снизился до нового исторического минимума в 3,7%, резюмировал Мишустин.

27 декабря помощник президента РФ Максим Орешкин заявил, что ослабление рубля, которое наблюдается сейчас, не носит объективного характера. Он уверен, что серьезных предпосылок для ослабления валюты нет.

В тот же день первый вице-премьер России Андрей Белоусов сообщил, что наступающий 2023 год для российской экономики будет гораздо легче, чем 2022-й. При этом глава Минфина Антон Силуанов высказал мнение, что в первом полугодии 2023 года инфляция в России будет находиться на низком уровне.

До этого, 22 декабря, президент РФ Владимир Путин констатировал, что России предрекали обвал экономики, однако его не случилось. Он отметил, что уровень инфляции в РФ в этом году лучше, чем во многих других странах.