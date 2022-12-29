Гинеколог объяснила необходимость прохождения скринингов во время беременности

Врач акушер-гинеколог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Виктория Фисюк в беседе с «Известиями» рассказала, что из себя представляет такое исследование, как скрининг во время беременности, и на каких сроках он проводится.

«При получении положительного теста на беременность и подтверждения факта именно маточной беременности, что возможно именно при проведении УЗИ и, как правило, это происходит в сроке до восьми недель, один из последующих этапов — проведение УЗИ в определенные скрининговые сроки. Скрининг — это сочетание нескольких диагностических процедур, во время беременности он включает в себя ультразвуковой и лабораторный», — пояснила врач в четверг, 29 декабря.

Она уточнила, что скрининг проводится всем беременным и в строго определенный период. Так, первый скрининг важно провести на сроке 11–13 недель беременности.

«Сначала происходит оценка состояния развития плода и его анатомических структур. Имеются определенные ультразвуковые маркеры, которые могут настораживать врача на предмет развития хромосомных отклонений. Обязательно учитываются возраст матери, ее рост и вес, параметры артериального давления», — рассказала Фисюк.

В тот же день женщина сдает биохимический анализ крови, который включает в себя набор двух специфических гормонов: РАРР-А (плазменный протеин-А) и ХГЧ (хорионический гонадотропин человека), после чего идет индивидуальный расчет рисков хромосомной патологии плода в программе ASTRАIA. Это программа используется во всем мире, имеет одну из высокой степени информативной ценности и точность ее доходит до 95%, подчеркнула гинеколог.

«В случае выявления высокого риска по хромосомным аномалиям беременная направляется на дополнительную медико-генетическую консультацию для принятия дальнейшей тактики ведения, и в каждом определенном случае он индивидуальный. Затем в сроке 18–20 недель проводится второй скрининг для оценки роста плода с целью исключения ранних форм задержки развития и аномалий анатомических структур и внутренних органов, определение количества околоплодных вод», — добавила врач.

25 ноября Фисюк рассказала о необходимых ограничениях в питании и образе жизни во время беременности. Так, в этот период очень важно исключить некоторые лекарственные препараты, а также определенные продукты питания, например морскую рыбу, сырое молоко, мясо, яйца.