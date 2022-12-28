В ЛНР сообщили об уничтожении около 170 боевиков ВСУ при попытке штурма позиций
Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли около 170 бойцов в результате попытки штурма западной границы Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 28 декабря сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в эфире «Первого канала».
«Противник продолжает самоубийственные попытки штурма наших позиций. Буквально сейчас пришла информация, что в районе населенных пунктов Новолюбовка, Невское и Макеевка противник понес колоссальные потери при штурме. По приблизительным подсчетам, более 170 украинских боевиков ликвидировано на этом направлении», — отметил он.
Ранее, 27 декабря, Марочко сообщил о том, что ВСУ наращивают группировки под Кременной и на сватовском направлении ЛНР. При этом он отметил, что украинские военнослужащие прибывают на позиции без должного материально-технического обеспечения. По его словам, у них отсутствуют закрытые средства связи.
В тот же день официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил о том, что ВС РФ уничтожили до 30 украинских военных в районе Песчаного в ЛНР. Также были уничтожены две боевые бронированные машины и три автомобиля.
Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.
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