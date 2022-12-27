ВС РФ уничтожили до 30 украинских военных в районе Песчаного в ЛНР
ВС РФ уничтожили до 30 украинских военных в районе Песчаного в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом во вторник, 27 декабря, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Также были уничтожены две боевые бронированные машины и три автомобиля.
«На краснолиманском направлении огнем артиллерии нанесено поражение подразделениям 11-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Торское Донецкой народной республики», — добавил Конашенков.
На этом направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 40 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и два пикапа.
Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.
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