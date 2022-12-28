Двое рабочих погибли во время очистки крыши от снега в Подмосковье
Два сотрудника МУП «Управление домами» в среду, 28 декабря, сорвались с крыши во время работ по очистке кровли от снега. Трагедия произошла в городе Воскресенске Московской области.
«Известия» выяснили, что ЧП случилось в доме № 13 по улице Октябрьской. Сообщается, что вышка была неисправна. В ходе работ она сложилась, что привело к гибели рабочих.
27 декабря Москву накрыл сильный снегопад. Вечером были задержаны или отменены свыше 60 рейсов в аэропортах столицы.
Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, высота сугробов к новогодней ночи повысится на 5–8 см. Декабрь 2022 года досрочно побил рекорд по количеству осадков в Москве.
25 декабря в Старом Осколе рабочий погиб при падении с высоты 10 м в Белгородской области. Бригадир подрядной организации выполнял демонтажные работы и не удержался на платформе.