Рабочий погиб при падении с высоты в Белгородской области
Следственный комитет проводит проверку по факту гибели рабочего в Белгородской области. Мужчина упал с высоты 10 м.
Трагедия произошла 25 декабря в Старом Осколе. По данным следствия, бригадир подрядной организации выполнял демонтажные работы на высоте. Мужчина не удержался на платформе и упал, пишет Бел.ru.
Известно, что рабочий не был пристегнут страховочным тросом. В результате падения мужчина получил смертельные травмы.
Следователи назначили выполнение экспертных исследований для установления обстоятельств происшествия.
В середине декабря в Волгограде возбудили уголовное дело по факту падения мастера с высоты. Мужчина потерял равновесие при укладке кирпича между третьим и четвертым этажами. Пострадавшего госпитализировали.