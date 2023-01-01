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ЦБ ввел в силу ограничения на количество необеспеченных кредитов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Для банков и микрофинансовых организаций России с 1 января начали действовать ограничения на выдачу кредитов и займов. Соответствующие меры ввел Центробанк РФ.

Так называемые макропруденциальные лимиты (МПЛ) призваны предотвратить излишнюю закредитованность граждан. Их действие коснется необеспеченных кредитов и кредитных карт. Решение будет приниматься на основе двух факторов — показателю долговой нагрузки заемщика (ПДН) и сроку кредита. ПДН рассчитывается на основе соотношения среднемесячных платежей заемщика по всем кредитам и его дохода за этот период. Критичным считается показатель, когда 80% и выше дохода уходит на обслуживание долговой нагрузки.

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На выдачу кредитов банками теперь будут действовать следующие правила:

  • объем необеспеченных ссуд и кредитов заемщикам с ПДН выше 80% не должен превышать четверть от всех выдаваемых в I квартале 2023 года займов;
  • доля выдаваемых необеспеченных займов и кредитных карт со сроком более пяти лет ограничена на уровне 10%.

Для микрофинансовых организаций действует лимит на выдачу средств заемщикам с нагрузкой выше 80%. МФО не смогут выдавать более 35% от всех долговых обязательств с лимитом кредитования.

Опрошенные «Известиями» эксперты нововведение оценили без оптимизма. Так, финансовый консультант Анна Краснопольская отметила, что такие ограничения неизбежно приведут к снижению потребительского спроса, что повлечет негативные последствия для сферы продаж в целом.

Специалист в области договорного права и судебных разбирательств Дарья Петрова также обратила внимание на дополнительную нагрузку на финансовый сектор в связи с необходимостью ужесточения проверок и андеррайтинга.

При этом в регуляторе рассказали, что в дальнейшем планируется ужесточение введенных лимитов. Текущие параметры в свою очередь установлены на I квартал 2023 года. Предполагается, что такие лимиты будут служить для предотвращения перегрева на кредитном рынке и в то же время не повлекут за собой значительного сокращения.

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