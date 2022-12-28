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Центробанк планирует ужесточить лимиты по высокорискованным кредитам

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Регулятор планирует со временем ужесточать лимиты для банков и МФО на выдачу кредитов и займов людям с высокой долговой нагрузкой (80% и выше дохода уходит на обслуживание) и на длительный срок (свыше пяти лет). Об этом в интервью «Известиям» рассказала директор департамента финстабильности Центрального банка Елизавета Данилова.

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Право ограничивать долю таких заимствований в портфеле финансовых организаций регулятор получил еще в 2021 году. Однако воспользоваться решил только с I квартала следующего года. Недавно ЦБ сообщил, что доля заимствований людям с ПДН 80% и выше в портфеле банков и МФО не может составлять более 25%, а по кредитам на срок более пяти лет — 10%.

«Параметры были выбраны такие, чтобы значение лимита было ограничивающим, но при этом приближенным к текущему показателю доли рискованных кредитов. С одной стороны, это даст импульс банкам и МФО улучшать структуру своих портфелей, с другой, не приведет к существенному сокращению кредитования», — сообщила в интервью «Известиям» Елизавета Данилова.

Она привела данные, что во II квартале доля кредитов с ПДН выше 80% составила 28%, в III — 32%. Доля кредитов на срок более пяти лет составила в III квартале 15%.

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